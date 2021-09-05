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воскресенье, 05 сентября 2021 20:20

Талибы сообщили о прорыве на севере

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Талибы сообщили о прорыве на севере
Талибы говорят о захвате провинции Панджшер. Фото: Reuters

Талибы заявили о прорыве в столицу провинции Панджшер.

Это последний регион Афганистана, который опирается "Талибану". Представитель талибов Билал Карими написал в Twitter, что штаб-квартира полиции и районный центр Рухаха захвачены. Этот город прилегает к столице провинции Базарак.

Он заявил о большом количестве задержанных и захваченном транспорте, оружии и боеприпасах.

Карими говорит, что в Базараке продолжаются боевые действия.

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Фронт национального сопротивления Афганистана пока не прокомментировал ситуацию.

Фронт сопротивления сообщил о разгроме группировки талибов в северо-восточной части Панджшера. "В течение ночи и сегодняшнего утра большая часть группировки была ликвидирована, взята в плен во время бегства и отступления местным населением с помощью сил сопротивления", - сообщил афганский журналист и представитель фронта сопротивления Фахим Дашти.

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