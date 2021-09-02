Талибы окружили последнюю провинцию, которая отказалась сдаваться

Талибы окружили провинцию Панджшер. Фото: Reuters

В "Талибане" заявили, что окружили провинцию Панджшер – единственный регион, который отказался сдаваться.

Старший лидер талибов Амир Хан Мотаки обратился к афганцам в Панджшере, призвав их сложить оружие и урегулировать конфликт мирным путем, сообщает Reuters.

"Исламский эмират Афганистан является домом для всех афганцев", - заявил он.

Талибы приложили много усилий для переговоров с лидерами сопротивления в Пандшере, однако они были безрезультатны.

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Панджшер – единственная провинция, которая осталась неподвластна "Талибану". Именно здесь Ахмад Масуд- сын легендарного экс-министра обороны Афганистана Ахмада Шаха Масуда призвал собраться всех, кто готов оказать сопротивление талибам.