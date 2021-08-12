Талибы контролируют уже две трети Афганистана

Талибы захватили две трети Афганистана. Фото: BBC

Боевики движения "Талибан", которые все активнее теснят правительственные войска, уже установили контроль над 65% территории Афганистана.

Стратегия талибов заключается в том, чтобы захватить границы на севере, западе и юге Афганистана, а затем подойти к Кабулу, столице государства, сообщает Reuters со ссылкой на источник в структурах ЕС.

Боевики угрожают захватить столицу 11 провинций и пытаются лишить правительство поддержки со стороны северных регионов. Возможности правительственных афганских войск крайне ограничены в связи с выводом американских сил из страны.

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Радикальное движение "Талибан" захватило город Фарах - админцентр одноименной провинции на западе Афганистана. Таким образом, исламисты уже заняли семь столиц афганских регионов.