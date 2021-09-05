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воскресенье, 05 сентября 2021 04:28

"Талибан" отложил дату объявления состава нового правительства в Афганистане

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&quot;Талибан&quot; отложил дату объявления состава нового правительства в Афганистане
Вероятно, правительство возглавит один из лидеров движения - Мулла Абдул Гани Барадар. Фото: wikimedia

Талибы, захватившие контроль над Афганистаном, отложили формирование нового правительства на следующую неделю. Ожидалось, что состав правительства объявят до 4 сентября.

Об этом сообщает The Times Of India.

Сообщается, что задержка связана с попытками "Талибана" привлечь к руководству страной большое количество приемлемых для Запада личностей, поскольку кабинет министров из одних талибов точно не будет воспринят международным сообществом.

По данным The Times Of India, правительство, вероятно, возглавит один из лидеров движения - мулла Абдул Гани Барадар.

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3 сентября "Талибан" взял под контроль провинцию Панджшер — последний регион, который удерживался ополчением под командованием полевого командира Ахмада Масуда.

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