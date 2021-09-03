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пятница, 03 сентября 2021 22:05

Талибы захватили последнюю неподконтрольную провинцию

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Талибы захватили последнюю неподконтрольную провинцию
Талибы захватили Панджшер. Фото: Reuters

"Талибан" взял под контроль провинцию Панджшер — последний регион, который удерживался ополчением под командованием полевого командира Ахмада Масуда.

Талибы заявили, что смогли захватить три района в долине и сконцентрировали вокруг значительные силы, пишет турецкое издание Yeni Şafak со ссылкой на корреспондента.

В Кабуле началась стрельба, присутствующие там журналисты утверждают, что это салют в честь окончательной победы "Талибана".

"Ночные столкновения между Талибаном и ФНС начались поздно вечером в четверг и были очень интенсивными. Талибан использует последнюю силу, чтобы проникнуть внутрь, но столкновения все еще продолжаются", — говорится в сообщении источника.

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Панджшер - единственная провинция, которая оставалась неподвластна "Талибану". Именно здесь Ахмад Масуд - сын легендарного экс-министра обороны Афганистана Ахмада Шаха Масуда призвал собраться всех, кто готов сопротивляться талибам.

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