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пятница, 27 августа 2021 11:22

"Талибан" может повторить теракты в Кабуле - генерал США

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&quot;Талибан&quot; может повторить теракты в Кабуле - генерал США
26 августа в Кабуле прогремели не менее семи новых взрывов. Погибли по меньшей мере 103 человека. Фото: Reuters

Военное командование США предусматривает повторение атак в Кабуле со стороны боевиков исламистского движения "Талибан".

Об этом сообщил глава центрального командования ВС генерал Фрэнк Маккензи, пишет CNN.

"Официальные лица ожидают продолжения нападений. И мы делаем все возможное, чтобы предотвратить это и быть готовыми", - прокомментировал он.

"Угроза со стороны "Исламского государства" чрезвычайно реальна", - добавил генерал.

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В результате взрывов в Кабуле 26 августа погибли более 90 мирных афганцев и по меньшей мере 13 американских морпехов. Более 150 человек получили ранения. Общее количество раненых военнослужащих США достигла 18 человек.

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27
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