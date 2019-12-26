Тайфун на Филиппинах унес жизни 16 человек

Тайфун обрушился на Филиппины 25 декабря. Фото: volynnews.com

На Филиппинах в результате разрушений во время тайфуна Фанфон погибли по меньшей мере 16 человек.

Они проживали в городах и селах группы островов Висайя в центральной части страны. С этого региона пришлось эвакуировать более 4 тыс. жителей, сообщает AFP.

Тайфун обрушился на Филиппины 25 декабря. Непогода пришлась на традиционный филиппинский праздник, noche buena, во время которого миллионы людей в полночь собираются на ужин вместе со своими семьями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разрушенные дома и первые жертвы: показали последствия наводнения в Японии

Скорость ветра достигала 197 км/ч. Сорвало крыши домов и повалены столбы. Тайфун выкорчевал деревья и обесточил населенные пункты. За ночь непогода уничтожила около 100 домов.

На Филиппинах из-за тайфуна "Каммури" эвакуировали около 200 тысяч человек. В эпицентре тайфуна скорость ветра достигает 240 км/ч. На основании спутниковых снимков "Каммури" выглядит больше, чем весь архипелаг Филиппин, который включает 7641 остров площадью около 300 000 км². Прогнозируется, что тайфун усилится до уровня урагана 3 категории.