Мощный тайфун обрушился на Филиппины

Тайфун на Филиппинах привел к мощным оползням.

На Филиппинах из-за тайфуна "Каммури" эвакуировали около 200 тысяч человек.

В эпицентре тайфуна скорость ветра достигает 240 километров в час, сообщает BBC.

"Каммури" привел к мощным оползням в центральных районах Филиппин, на южном побережье острова Лусон.

На основании спутниковых снимков "Каммури" выглядит больше, чем весь архипелаг Филиппин, который включает 7641 остров площадью около 300 000 км². Прогнозируется, что тайфун усилится до уровня урагана 3 категории.

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Филиппинская авиакомпания Cebu Pacific отменила ряд рейсов. С утра 3 декабря на 12 часов будет остановлена работа международного аэропорта в столице страны Маниле.

В среднем Филиппины страдают от 20 тайфунов ежегодно.

23 ноября в Черновицкой области сильный ветер оставил без света 10 населенных пунктов.