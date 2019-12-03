Мощный тайфун обрушился на Филиппины

На Филиппинах из-за тайфуна "Каммури" эвакуировали около 200 тысяч человек.
В эпицентре тайфуна скорость ветра достигает 240 километров в час, сообщает BBC.
"Каммури" привел к мощным оползням в центральных районах Филиппин, на южном побережье острова Лусон.
На основании спутниковых снимков "Каммури" выглядит больше, чем весь архипелаг Филиппин, который включает 7641 остров площадью около 300 000 км². Прогнозируется, что тайфун усилится до уровня урагана 3 категории.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали впечатляющий снимок большого урагана на Юпитере
Филиппинская авиакомпания Cebu Pacific отменила ряд рейсов. С утра 3 декабря на 12 часов будет остановлена работа международного аэропорта в столице страны Маниле.
В среднем Филиппины страдают от 20 тайфунов ежегодно.
23 ноября в Черновицкой области сильный ветер оставил без света 10 населенных пунктов.
Комментарии