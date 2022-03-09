Табачные гиганты Philip Morris и British American Tobacco не уходят из РФ

Philip Morris и British American Tobacco остаются на российском рынке. Фото: pmi.com

Компания Philip Morris и British American Tobacco сообщили, что не будут выходить из России. В то же время, табачные гиганты заявили, что прекратят инвестиции.

Об этом отметили пресс-службы компаний, пишет "Економічна правда".

В Philip Morris сообщили, что приостановили запланированные инвестиции в РФ. В частности – по запуску новой продукции и все коммерческие, инновативные и производственные инвестиции.

"PMI также активизировал планы по сокращению своих производственных операций в России на фоне перебоев в цепях поставок и изменениях регуляторной среды. Мы будем продолжать следить за ситуацией", - заявили в компании.

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PM отметила, что ее сотрудники пожертвовали более $300 тыс. в поддержку Украины. PMI удвоит эти взносы.

В British American Tobacco отметили, что она "глубоко озабочена конфликтом в Украине".

"Наш бизнес в России продолжает работать. Мы обязаны заботиться обо всех наших сотрудниках в это очень сложное и неопределенное время для них и их семей", - написали представители компании.

Руководство компании решило приостановить все запланированные капитальные инвестиции в РФ.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.