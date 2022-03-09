Discovery уходит из России

Вместе с Discovery из российского эфира исчезнут TLC и Eurosport. Фото: Wikipedia

Компания Discovery Inc. в среду, 9 марта, заявила, что приостанавливает трансляцию своих каналов и сервисов в России, присоединяясь к растущему количеству корпораций, которые выходят из страны в ответ на ее вторжение в Украину.

15 развлекательных брендов Discovery, включая HGTV, Animal Planet, TLC и Eurosport, распространяются через Media Alliance, совместное предприятие с российской Национальной медиагруппой, пишет Reuters.

"Discovery решила приостановить трансляцию своих каналов и сервисов на территории России", – сообщили в компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Netflix отказался транслировать российские государственные телеканалы

Объявление появилось, когда CNN, BBC и другие приостановили трансляции из России в ответ на новый закон, угрожающий журналистам тюремным сроком за распространение "фейковых" новостей о том, что Кремль описывает как "специальную военную операцию".

Российская Национальная медиа-группа ранее также сотрудничала с компанией Netflix. Последняя остановила обслуживание абонентов на территории РФ в воскресенье, 6 марта.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.