"Сядешь на 15 лет, а твои дети попадут в детдом" - как режим Лукашенка угрожал Тихановской

Светлана Тихановская рассказала об угрозах режима Лукашенко. Фото: dw.com

Лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской угрожал режим самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко перед тем, как вывезти ее в Литву.

Об этом оппозиционер заявила в интервью BuzzFeed.

"Твой муж в тюрьме, и ты сядешь на 15 лет, а твои дети попадут в детский дом", - процитировала Тихановская угрозы.

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10 августа 2020 года она пришла в белорусский ЦИК, чтобы оспорить результаты выборов, ведь они были сфальсифицированы. Тогда связь с ней оборвалась.

После этого в сети появилось видео, где Тихановская обратилась к белорусам с просьбой не выходить на протесты.

Власти Литвы отказались выдать Беларуси оппозиционного лидера Светлану Тихановскую. Тихановская поехала в Литву после прошлогодних выборов президента, после которых начались протесты. В Беларуси по ней, а также других членах оппозиции, возбуждены уголовные дела, в частности об экстремизме и попытки свержения власти.