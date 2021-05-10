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понедельник, 10 мая 2021 10:34

Связался с секс-торговцем детьми - СМИ назвали вероятную причину развода Гейтсов

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Связался с секс-торговцем детьми - СМИ назвали вероятную причину развода Гейтсов
Мелинда и Билл Гейтсы прожили в шлюбе 27 лет. ФОТО: Getty Images

Мелинда Гейтс начала готовиться к разводу с Биллом Гейтсом около двух лет назад из-за секс-скандала.

Женщина была обеспокоена контактами мужа с банкиром Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в торговле несовершеннолетними в сексуальных целях, пишет газета Wall Street Journal.

Мелинда Гейтс обращалась к нескольким юридическим фирмам и обсуждала вопрос развода с адвокатами, ведь не хотела быть замешаной в скандале с Эпштейном, сообщает издание.

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Миллиардер Джеффри Эпштейн был задержан в июле позапрошлого года в аэропорту Нью-Джерси. Его обвинили в секс-торговли несовершеннолетними девушками. Арестовали. В августе 2019-го он умер в камере в Нью-Йорке не дождавшись суда. Своей вины он так и не признал.

Гейтсы объявили о разводе после 27 лет супружеской жизни. В то же время они продолжат вместе в дальнейшем работать в своем благотворительном фонде. Причины развода ни Мелинда, ни Билл - не называют. Гейтсы имеют трех общих детей. Состояние Билла составляет более $130 млрд. Он входит в четверку самых богатых людей мира.

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