Связали и били дубинками: неизвестные ограбили политика-миллионера

Во Франции неизвестные избили и ограбили известного бизнесмена и политика Бернара Тапи и его жену Доминик.
Женщину пришлось госпитализировать. Об этом сообщает Francebleu.
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Нападение произошло ночью. 4 грабителей проникли в особняк супругов, когда они спали.
Бернара и Доминик связали и начали бить дубинками. После этого злоумышленники вынесли из дома ценные вещи.
Соседи вызвали полицию. Продолжается расследование.
На Тернопольщине полицейские задержали преступников, которые избили и ограбили товарища. После совершенного мужчины отобрали у него автомобиль и скрылись, взяв с собой в заложники человека.
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