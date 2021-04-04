Связали и били дубинками: неизвестные ограбили политика-миллионера

Злоумышленники избили супругов, а затем вынесли из дома ценности. Фото: Reuters

Во Франции неизвестные избили и ограбили известного бизнесмена и политика Бернара Тапи и его жену Доминик.

Женщину пришлось госпитализировать. Об этом сообщает Francebleu.

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Нападение произошло ночью. 4 грабителей проникли в особняк супругов, когда они спали.

Бернара и Доминик связали и начали бить дубинками. После этого злоумышленники вынесли из дома ценные вещи.

Соседи вызвали полицию. Продолжается расследование.

На Тернопольщине полицейские задержали преступников, которые избили и ограбили товарища. После совершенного мужчины отобрали у него автомобиль и скрылись, взяв с собой в заложники человека.