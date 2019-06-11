Супруги умерли во время отпуска от неизвестной болезни

Супруги внезапно умерли во время отпуска на Фиджи. Фото: WFAA

Американские супруги Мишель и Дэвид Пол умерли во время отпуска на Фиджи от неизвестной болезни.

Их тела нашли в гостиничном номере, в котором они жили. На отдых туристы прилетели 22 мая, сообщает abcnews.com.

Мишель Пол писала родным о том, что они чувствуют себя больными.

"Сейчас мы оба едем к врачу в госпиталь. Нас постоянно тошнит, с рвотой более 8 часов. У Дэйва диарея, а у меня онемели руки. Будем писать, как сможем", - написала женщина своим родителям в Неваде.

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В больнице паре дали воды и таблетки от тошноты. После этого они вернулись в свой номер.

Мишель Пол умерла 25 мая, ее муж - через 2 дня после. У них остался 2-летний сын.

"Версия о гриппе отвергнута и на данном этапе мы не видим угрозы для населения. Расследование продолжается, пока идет следствие и лабораторные анализы, вернуть в Америку тела мы не можем", - заявило министерство здравоохранения Фиджи.

5 сотрудников клиники, с которыми контактировали американцы, под карантином.

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