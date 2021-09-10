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пятница, 10 сентября 2021 17:03

Супруги хотели назвать ребенка Владимир Путин - им запретили

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Супруги хотели назвать ребенка Владимир Путин - им запретили
Шведская пара хотела назвать ребенка Владимир Путин. Фото: Reuters

В Швеции супруги из города Лахольм хотели назвать ребенка Владимир Путин. Налоговая служба отклонила их заявку.

Об этом сообщило издание The Local.

Имена не должны быть оскорбительными или представлять опасность, говорится в шведском законодательстве. Также они не должны быть похожими на фамилии.

Неизвестно, какое из правил легло в основу отказа. Однако это не первый случай подобной отмены заявки.

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В Швеции более 1,4 тыс. человек носит имя Владимир. Ни один не имеет имени Путин.

Грузинская компания Aiisa создала презервативы с лицом президента России Владимира Путина. Грузинский суд оштрафовал владельцев за это, однако компания выиграла дело в Европейском суде по правам человека.

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Дата
10
сентября

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