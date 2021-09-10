Супруги хотели назвать ребенка Владимир Путин - им запретили

В Швеции супруги из города Лахольм хотели назвать ребенка Владимир Путин. Налоговая служба отклонила их заявку.
Об этом сообщило издание The Local.
Имена не должны быть оскорбительными или представлять опасность, говорится в шведском законодательстве. Также они не должны быть похожими на фамилии.
Неизвестно, какое из правил легло в основу отказа. Однако это не первый случай подобной отмены заявки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин раздражает более 80% украинцев, Лукашенко его настигает
В Швеции более 1,4 тыс. человек носит имя Владимир. Ни один не имеет имени Путин.
Грузинская компания Aiisa создала презервативы с лицом президента России Владимира Путина. Грузинский суд оштрафовал владельцев за это, однако компания выиграла дело в Европейском суде по правам человека.
Комментарии