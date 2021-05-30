Суперполнолуние, военные учения и малыш жирафа — самые интересные фото за неделю

Уходящая неделя была богатой на события в Украине и мире. Gazeta.ua предлагает самые интересные фото за последние дни.

СОБЫТИЯ В УКРАИНЕ:

Команда КрымSOS провела акцию "Хождение по кругу" в поддержку пропавших на аннексированом полуострове и их родственников у российского посольства в Киеве 26 мая.

Автор: УНИАН

Соревнования по пожарно-прикладному спорту провели во Львове 27 мая. ХХХIII Международные соревнования памяти пожарных-героев Чернобыля прошли в этом году без иностранных команд из-за пандемии.

Автор: Валерий ШМАКОВ

Военные проводят учения на полигоне возле Ровно 26 мая.

Автор: Reuters

Мальчик играет на пианино, установленном в городе в рамках проэкта Art Piano, Харьков. Таких музыкальных инструментов в городе установили десять.

Автор: Укринформ

СОБЫТИЯ В МИРЕ:



Луна поднимается над храмом Посейдона у греческих Афин 26 мая.

Автор: Getty Images

Люди держат плакаты на акции поддержки заключенного белорусского журналиста Романа Протасевича в Варшаве. Накануне самопровозглашенный президент Александр Лукашенко приказал поднять истребитель, чтобы перехватить самолет из Афин в Вильнюс, на котором летел оппозиционный блогер.

Автор: Getty Images

Буддистский монах зажигает свечи в храме в окрестностях Бангкока, Таиланд, 26 мая. В честь рождения, просветления и нирваны Будды во время празднования Весак зажигают 180 тыс. свечей

Автор: Getty Images

Фермеры избавляются от миндальных деревьев из-за засухи в американской Калифорнии. Из-за нехватки воды планируют сажать культуры, не требующие полива.

Автор: Getty Images

19-дневный малыш жирафа стоит возле матери в зоопарке французского Ле-Мана 27 мая

Автор: Reuters

Автомобиль проезжает по улицам британской столицы Лондона 27 мая. Темза вышла из берегов.

Автор: Reuters