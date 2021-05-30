Суперполнолуние, военные учения и малыш жирафа — самые интересные фото за неделю

 
Ексклюзивы
1/5
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Просмотров: 945
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Просмотров: 1386
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
Просмотров: 1017
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
Просмотров: 1305
Киев начинает гулять День города - яркие фото
Киев начинает гулять День города - яркие фото
Просмотров: 954
Киевлян начали массово прививать. Очередь огромная - уникальные фото и видео
Киевлян начали массово прививать. Очередь огромная - уникальные фото и видео
Просмотров: 1980
Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика
Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика
3 Просмотров: 675
Зеленский зависим от олигархов. Избирателям хотят пустить пыль в глаза
Зеленский зависим от олигархов. Избирателям хотят пустить пыль в глаза
3 Просмотров: 945
Зеленский против олигархов: президент имитирует борьбу в собственных целях
Зеленский против олигархов: президент имитирует борьбу в собственных целях
Просмотров: 144
Как получить путевку после Covid-19
Как получить путевку после Covid-19
Просмотров: 171
Фото
Все фото
4
5
10
5
6
Судят мужчину, который хранил дома танк и оружие нацистов
Судят мужчину, который хранил дома танк и оружие нацистов
&quot;Холостячкой&quot; впервые стала бисексуалка
"Холостячкой" впервые стала бисексуалка
Второй за последние две недели мощный циклон - 1 млн человек эвакуировали
Второй за последние две недели мощный циклон - 1 млн человек эвакуировали
Старше его: показали возлюбленную солиста группы Måneskin
Старше его: показали возлюбленную солиста группы Måneskin
Редкое природное явление кровавой Луны: как выглядело первое лунное затмение в этом году
Редкое природное явление кровавой Луны: как выглядело первое лунное затмение в этом году
Видео
Все видео
Украинские и польское подполье разбили силы НКВД
Украинские и польское подполье разбили силы НКВД
"Слишком много алкоголя" - Папа Римский подколол бразильцев
"Слишком много алкоголя" - Папа Римский подколол бразильцев
YouТube-канал Протасевича показал вторую часть фильма о богатствах Лукашенко
YouТube-канал Протасевича показал вторую часть фильма о богатствах Лукашенко
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
"Овцесобака" рассмешила сеть забавной стрижкой
"Овцесобака" рассмешила сеть забавной стрижкой
Интервью
1/5
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 387
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 270
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1809
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 324
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 414
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
28 мая 2021
2 Просмотров: 540
Натщерозум
Кінець навчального року. Тести, контрольні, самостійні щодня. Безліч уроків. Моєму сину у школі задають написати есей. Точніше, твір на задану тему, ...
воскресенье, 30 мая 2021 15:16

Суперполнолуние, военные учения и малыш жирафа — самые интересные фото за неделю
10

  Комментировать

Уходящая неделя была богатой на события в Украине и мире. Gazeta.ua предлагает самые интересные фото за последние дни.

СОБЫТИЯ В УКРАИНЕ:

Команда КрымSOS провела акцию "Хождение по кругу" в поддержку пропавших на аннексированом полуострове и их родственников у российского посольства в Киеве 26 мая.

Автор: УНИАН
 

Соревнования по пожарно-прикладному спорту провели во Львове 27 мая. ХХХIII Международные соревнования памяти пожарных-героев Чернобыля прошли в этом году без иностранных команд из-за пандемии.

Автор: Валерий ШМАКОВ
 

Военные проводят учения на полигоне возле Ровно 26 мая.

Автор: Reuters
 

Мальчик играет на пианино, установленном в городе в рамках проэкта Art Piano, Харьков. Таких музыкальных инструментов в городе установили десять.

Автор: Укринформ
 

СОБЫТИЯ В МИРЕ:

Луна поднимается над храмом Посейдона у греческих Афин 26 мая.

Автор: Getty Images
 

Люди держат плакаты на акции поддержки заключенного белорусского журналиста Романа Протасевича в Варшаве. Накануне самопровозглашенный президент Александр Лукашенко приказал поднять истребитель, чтобы перехватить самолет из Афин в Вильнюс, на котором летел оппозиционный блогер.

Автор: Getty Images
 

Буддистский монах зажигает свечи в храме в окрестностях Бангкока, Таиланд, 26 мая. В честь рождения, просветления и нирваны Будды во время празднования Весак зажигают 180 тыс. свечей

Автор: Getty Images
 

Фермеры избавляются от миндальных деревьев из-за засухи в американской Калифорнии. Из-за нехватки воды планируют сажать культуры, не требующие полива.

Автор: Getty Images
 
19-дневный малыш жирафа стоит возле матери в зоопарке французского Ле-Мана 27 мая
Автор: Reuters
 

Автомобиль проезжает по улицам британской столицы Лондона 27 мая. Темза вышла из берегов.

Автор: Reuters
 

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Суперполнолуние, военные учения и малыш жирафа — самые интересные фото за неделю». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
мая

Чиновника расстреляли на глазах у свидетелей

Жанна д'Арк остригла волосы и переоделась в мужское для встречи с королем

Трагедия на полигоне: глыба мусора похоронила четырех человек

Композитору проломили голову

Самое читаемое
&quot;Девушка Бонда&quot;, украинская диджей и звезда &quot;Квартала&quot; привлекают снимками топлес: какие фото публикуют звезды
"Девушка Бонда", украинская диджей и звезда "Квартала" привлекают снимками топлес: какие фото публикуют звезды
10
 Просмотров: 14247
Судят мужчину, который хранил дома танк и оружие нацистов
Судят мужчину, который хранил дома танк и оружие нацистов
4
 Просмотров: 9702
Как менялся центр Киева за последние 80 лет
Как менялся центр Киева за последние 80 лет
15
 Просмотров: 4194
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
17
 Просмотров: 3357
&quot;Холостяк&quot; и экс-жена Богдана признались, остались ли вместе после проекта
"Холостяк" и экс-жена Богдана признались, остались ли вместе после проекта
5
 Просмотров: 2484
Мир
Путин и Лукашенко встретились на яхте: о чем говорили
Путин и Лукашенко встретились на яхте: о чем говорили Просмотров: 279
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
 Просмотров: 1386
Мурашки по коже: подробности шокирующей находки в школе-интернате
Мурашки по коже: подробности шокирующей находки в школе-интернате Просмотров: 873
На востоке Индонезии лайнер с пассажирами загорелся прямо в море
На востоке Индонезии лайнер с пассажирами загорелся прямо в море Просмотров: 369
На территории бывшего интерната нашли останки более 200 детей
На территории бывшего интерната нашли останки более 200 детей Просмотров: 819
Больше всего комментируют
17
Секретарь СНБО Мураеву: "Вы едите российский хлеб"
3
Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика
3
Зеленский зависим от олигархов. Избирателям хотят пустить пыль в глаза
2
Натщерозум
2
Ляшко рассказал, кого из заместителей оставит
Голосов: 2308
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть