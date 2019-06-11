Судят женщину за убийство троих собственных детей

В американском городе Блекстоун штат Массачусетс 35-летнюю Эрику Мюррей обвиняют в убийстве трех своих детей.

Женщину арестовали после обращения соседки Бетси Браун. Та случайно увидела, что весь дом Мюррей устлан фекалиями и мусором, сообщает nbcboston.com.

После осмотра дома правоохранители нашли мертвого младенца с плацентой в рюкзаке в шкафу. Было привязано к телу мертвой собаки в другой сумке. В еще одном шкафу, нашли другое тело новорожденного.

Тело третьего ребенка превратилось в скелет в одежде и подгузнике.

Подозреваемая имеет еще четырех детей от 5-ти месяцев до 13 лет. Прокуроры заявили, что двое из детей никогда не были на улице. А 3-летняя дочь не могла самостоятельно ходить и отставала развития. По всему дому лазили насекомые и блохи.

Автор: Town of Blackstone Внутри дома Мюррей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Супруги-сектанты заморили голодом ребенка

Соседка впервые увидела внутренность дома, когда к ней на улице подошел 10-летний сын Мюррей. Тот попросил помочь успокоить ребенка в доме, который постоянно плакал.

"Грязные подгузники, много грязных подгузников, бутылочки от детского питания, личинки повсюду. Было темно и страшно, воздух был спертый. Полы не было видно. Повсюду гнилая еда. Это был худший запах, который я когда-либо испытывала. Ребенок, которого я нашла, весь был в фекалиях", - рассказала соседка.

Решением суда дом решили снести. Приговор матери вынесет судья, а не присяжные.

42-летняя женщина Балтского района Одесской области убила своего новорожденного ребенка. 9 месяцев она скрывала беременность. Родила сына подальше от людей, а потом выбросила в туалет, на улице.