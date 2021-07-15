Судья выставил 12-летнюю дочь на сайте обмена секс-партнерами

Дворец правосудия в Дижоне. 55-летний Байи был вице-главой судов в Дижоне / tripadvisor

Французский судья уволен после рекламы 12-летней дочери на сайте для обмена секс-партнерами.

55-летний Оливье Байи был вице-главой судов в городе Дижон, что в Бургундии. Его отстранил дисциплинарный судебный орган за поведение, нанесшее серьезный ущерб судебной системе. Об этом пишет Daily Mail.

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Отцу троих детей в прошлом году предъявили обвинение в развращении несовершеннолетнего и провокации педофильского преступления. Он признал свои действия, но умолял сохранить работу, поскольку он якобы страдал от посттравматического стрессового расстройства.

За совершённое преступления ему предусмотрено до 10 лет тюремного заключения. Байи раньше руководил отделом семейного права судов Дижона.

Жена Бейли Софи Вежукс-Байи также судья и была допущена к делу. Она сказала, что муж только разыгрывал свои фантазии, но никогда не доводил дело до конца.

Байи заприметили после того, как на сайте по обмену секс-партнерами разместили фотографию ребенка в купальнике. Затем полицейские, которые представились мужчинами, ищущими секса, нашли Байи.

Адвокат экс-судьи Полин Невё сказала, что Байи страдает посттравматическим стрессовым расстройством в связи с судебным процессом 2007 года над серийным убийцей Пьером Бодэном. Тогда Байи был главным обвинителем.

В США в прошлом месяце суд приговорил 38-летнюю Кристину Грир к 102 годам тюрьмы за секс с друзьями ее тогда 11-летней дочери во время ночевок. Грир в 2017-м приглашала ночевать детей, кормила их марихуаной и склоняла к сексу. Она занималась сексом з двумя мальчиками, которым было тогда 12 и 13 лет.