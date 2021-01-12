Суд в Перу назвал виновниками пандемии Сороса и Гейтса

В Перу назвали виновников коронавируса. Фото:www.facebook.com/BillGates/

Апелляционный суд провинций Чинча и Писко в Перу обвинил в создании пандемии основателя Microsoft Билла Гейтса, бизнесмена Джорджа Сороса, а также членов семьи миллиардеров Рокфеллеров.

Об этом пишет издание Pasión por el Derecho.

Судьи Тито Гальегос, Луис Легия и Тони Чангарай вынесли постановление 21 декабря. В нем говорится о конспирологической теории, в которой пандемию "создали авторы нового мирового порядка" и "доминирующие над миром уголовные элиты". Судди обвиняют Билла Гейтса, Джорджа Сороса и семью Рокфеллеров в заговоре.

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Государственное ведомство, отвечающее за контроль над судебной властью в Перу, начало расследование против судей, которые вынесли постановление.

Один из основателей корпорации Microsoft миллиардер Билл Гейтс предсказал в ближайшем будущем начало еще одной пандемии.