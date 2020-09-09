Суд разрешил проституткам работать

Кельнский бордель "Паша" / Deutsche Welle

Высший административный суд земли Северный Рейн - Вестфалия разрешил работу борделей, несмотря на карантин. Еще трем землям можно возобновить работу с 15 сентября.

В четырех северо-западных немецких землях проститутки могут возвращаться на работу. Секс-работницы должны соблюдать дополнительные меры безопасности. Об этом пишет немецкое издание Deutsche Welle.

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Суд основывался на принципе равноправия субъектов ведения бизнеса. В этих землях позволили работу фитнес-клубов. Суд решил, что нечестно, что борделям нельзя. На суде доказывали, что во время секса клиенты имеют не больше шансов заразиться коронавирусом, чем во время занятий спортом или на вечеринках.

На прошлой неделе в Кельне из-за финансовых трудностей, вызванных карантином, обанкротился один из крупнейших борделей Европы - "Паша".

Проститутки в землях Гамбурга и Бремена обязаны записывать имена клиентов, чтобы проследить вероятные пути распространения коронавируса. В борделе будет действовать предварительная запись. Вызов на дом или секс в машине запрещены.

В порту Гамбурга расположен один из самых известных в Германии районов Красных фонарей. Объединение немецких проституток в течение последних месяцев проводило акции протеста и добивалось в судах разрешения возобновить работу.