Суд ООН поддержал Украину в деле против России

Суд признал приемлемой жалобу по терроризму на Донбассе. Фото: UN News

Международный суд ООН признал приемлемой жалобу по делу "Украина против РФ" о нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Решение в пользу Украины поддержали 13 судей, против были трое. Решение было объявлено сегодня в Гааге, сообщает "Европейская правда".

Суд ООН выносил решение о возможности применения и толкования Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма относительно событий на Донбассе. На рассмотрении жалоба о нарушении Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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Суд отклонил возражения России, которая требовала от суда закрыть дело и утверждала, что эта конвенция не применима по отношению к ее помощи боевикам на Донбассе.

В дальнейшем Суд ООН может перейти к рассмотрению дела по существу.

По состоянию на осень 2019-го российские оккупанты перебросили в Крым 31,5 тыс. военных и около 1 тыс. единиц техники. На полуострове находятся российские танки, бронированные машины, боевые средства артиллерии, авиации и флота.