Суд обязал Навального выплатить компенсацию Пригожину

Навальный должен отдать Пригожину 500 тыс. руб. по иску о защите репутации. Фото: РБК

Суд обязал оппозиционера Алексея Навального выплатить бизнесмену Евгению Пригожину 500 тыс. руб. по иску о защите репутации.

В компании Пригожина "Конкорд" заявили, что высказывания Навального недостоверные и оскорбительные. О каких именно высказывания идет речь, не уточняется, сообщает РБК.

Решение суда обязывает в течение 10 дней с момента удалить клевету и опубликовать опровержение на канале "Навальный Live".

В конце 2020 года юристы Пригожина начали подавать иски о защите чести и достоинства против Навального и его соратников. Поводом для обращений назвали "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащие клевету".

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В октябре 2020-го Евросоюз ввел санкции против Пригожина в связи с финансированием деятельности российской частной военной компании "Вагнера" ​​в Ливии. США ввели санкции против нескольких россиян и российских компаний из сети Пригожина.

Российская компания "Конкорд", которая принадлежит бизнесмену и "повару" президента РФ Владимира Путина Евгению Пригожину, опубликовала его адрес и потребовала от ФБР США вознаграждение в размере $250 тыс. Представители фирмы заявили, что ФБР предлагали вознаграждение за информацию, которая поможет найти Пригожина.