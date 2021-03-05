Суд обязал Навального выплатить компенсацию Пригожину

 
Ексклюзивы
1/5
Covishield отличается от AstraZeneca только водой - Федор Лапий
Covishield отличается от AstraZeneca только водой - Федор Лапий
Просмотров: 288
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1026
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 1584
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 441
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3348
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 765
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1306
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1539
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1575
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5859
Фото
Все фото
7
4
6
5
4
Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире
Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире
Рвота кита может принести женщине более четверти миллиона долларов
Рвота кита может принести женщине более четверти миллиона долларов
Северное сияние заметили в небе над Лапландией: фантастические кадры
Северное сияние заметили в небе над Лапландией: фантастические кадры
В Греции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3: фото и видео
В Греции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3: фото и видео
На орбите Земли построят отель
На орбите Земли построят отель
Видео
Все видео
С фермы массово сбежали крокодилы. Сколько именно - никто не знает
С фермы массово сбежали крокодилы. Сколько именно - никто не знает
Мужчина палкой прогнал 5-метрового крокодила
Мужчина палкой прогнал 5-метрового крокодила
В России ремонтники кинули водонапорную башню на свой УАЗ: эпическое видео
В России ремонтники кинули водонапорную башню на свой УАЗ: эпическое видео
В университете обвалилось ограждение на 5 этаже: разбились студенты
В университете обвалилось ограждение на 5 этаже: разбились студенты
Невеста в платье бросилась спасать беременную овцу
Невеста в платье бросилась спасать беременную овцу
Интервью
1/5
Covishield отличается от AstraZeneca только водой - Федор Лапий
Covishield отличается от AstraZeneca только водой - Федор Лапий
Просмотров: 288
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
1 Просмотров: 279
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 1026
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 639
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 369
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 марта 2021
1 Просмотров: 234
Снігурі
Хоч ця зима й маленька вдалась, а все в ній умістилося, що для справжньої зими треба. І снігопади, й завірюхи, й ожеледиця, яка робила короткі стежки ...
пятница, 05 марта 2021 15:05

Суд обязал Навального выплатить компенсацию Пригожину

  Комментировать
Суд обязал Навального выплатить компенсацию Пригожину
Навальный должен отдать Пригожину 500 тыс. руб. по иску о защите репутации. Фото: РБК

Суд обязал оппозиционера Алексея Навального выплатить бизнесмену Евгению Пригожину 500 тыс. руб. по иску о защите репутации.

В компании Пригожина "Конкорд" заявили, что высказывания Навального недостоверные и оскорбительные. О каких именно высказывания идет речь, не уточняется, сообщает РБК.

Решение суда обязывает в течение 10 дней с момента удалить клевету и опубликовать опровержение на канале "Навальный Live".

В конце 2020 года юристы Пригожина начали подавать иски о защите чести и достоинства против Навального и его соратников. Поводом для обращений назвали "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащие клевету".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По иску "повара" Путина: в России арестовали квартиру и счета Навального

В октябре 2020-го Евросоюз ввел санкции против Пригожина в связи с финансированием деятельности российской частной военной компании "Вагнера" ​​в Ливии. США ввели санкции против нескольких россиян и российских компаний из сети Пригожина.

Российская компания "Конкорд", которая принадлежит бизнесмену и "повару" президента РФ Владимира Путина Евгению Пригожину, опубликовала его адрес и потребовала от ФБР США вознаграждение в размере $250 тыс. Представители фирмы заявили, что ФБР предлагали вознаграждение за информацию, которая поможет найти Пригожина.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Суд обязал Навального выплатить компенсацию Пригожину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
марта

Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире

Умер диктатор, виновный в смерти до 20 млн собственных граждан

Черчилль произнес речь, с которой началась Холодная война

Самое читаемое
Застукали в спальне с 13-летним учеником - учительницу судят за растление
Застукали в спальне с 13-летним учеником - учительницу судят за растление 1 Просмотров: 11916
Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой
Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой
7
 Просмотров: 10476
Жена Стейтема снялась полностью обнаженной
Жена Стейтема снялась полностью обнаженной
6
 Просмотров: 9450
Супруги погибли по дороге от дочери
Супруги погибли по дороге от дочери
3
 Просмотров: 7074
Как судят преподавательницу, которая убила мужа и стреляла в дочь
Как судят преподавательницу, которая убила мужа и стреляла в дочь
7
 Просмотров: 6300
Мир
За нарушение карантина будут давать 20 лет тюрьмы
За нарушение карантина будут давать 20 лет тюрьмы Просмотров: 54
В мире выбрасывают 17% еды
В мире выбрасывают 17% еды Просмотров: 27
Для путешествий нужно надать справку о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест
Для путешествий нужно надать справку о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест Просмотров: 162
У иностранцев могут выборочно брать анальные мазки
У иностранцев могут выборочно брать анальные мазки Просмотров: 297
Проявляются через 4-11 дней: у Covid-вакцины обнаружили побочные эффекты
Проявляются через 4-11 дней: у Covid-вакцины обнаружили побочные эффекты Просмотров: 1530
Больше всего комментируют
5
"Закарпатье за российскую вакцину": премьер Словакии отличился некорректной шуткой
5
Кортеж Порошенко поймали на нарушении ПДД - СМИ
4
"Буду говорить на том языке, на котором мне лучше" - депутат наплевав на закон о языке
3
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3
Мишель поделился впечатлениями от визита в Украину
Голосов: 186
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть