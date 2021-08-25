Суд Германии собирается вынести решение по жалобе о "Северном потоке-2"

Относительно "Северного потока-2" продолжаются суды. Фото: Reuters

Высший земельный суд Дюссельдорфа вынесет решение по жалобе акционерного общества "Северный поток-2" на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur.

Жалоба была подана по закону об энергетической экономике ФРГ, сообщает пресс-служба суда.

Оператор "Северного потока-2" ранее обжаловал решение регулятора не осовбождать газопровод от норм газовой директивы ЕС.

Среди основных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ и компаний, которые его транспортируют.

Компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от Газпрома, а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США ввели против "Северного потока-2" новый пакет санкций

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает на то, что Украина вместе с Европейским Союзом сможет нейтрализовать "Северный поток-2", который представляет угрозу для нашей общей энергетической безопасности.