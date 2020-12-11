Суд Гааги согласился расследовать дело в отношении Украины

Международный уголовный суд Гааги открывает дело о военных преступлениях в Украине. Фото: Reuters

Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда объявила о завершении предварительного расследования по делу "Ситуация в Украине".

Об этом сообщает пресс-служба суда

"Мой срок пребывания в должности прокурора Международного уголовного суда близится к завершению, и как я сообщила прошлого года в своем отчете на ежегодной Ассамблеи государств-участников, моим намерением является, насколько это возможно, дойти определений во всех делах, по которым проводились предыдущие расследования во время выполнения моего мандата. В том же отчете я отметила, что есть вполне вероятным то, что некоторые из предыдущих расследований перейдут к стадии расследования.

Сегодня я могу сообщить, что в результате тщательного и независимого процесса рассмотрения, ситуация в Украине признана такой, что отвечает критериям Устава для открытия расследования.

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В частности, и без ущерба любым другим преступлениям, которые могут быть установлены в течение расследования, моя Канцелярия пришла к выводу, что в настоящее время существуют умные основания считать, что широкий диапазон деяний, совершенных в контексте ситуации в Украине, составляют военные преступления и преступления против человечности в пределах юрисдикции Международного уголовного суда. Эти выводы, которые будут рассмотрены более подробно в нашем ежегодном Докладе о результатах проведения предварительного расследования.

Следующим шагом в этом процессе должно быть обращение к судьям Палаты предварительного производства Суда за разрешением на расследование. Этот вопрос я намерена обсуждать с последующим Прокурором, как только он будет избран, во время передачи дел. Между тем моя Канцелярия будет делать все необходимое, чтобы обеспечить целостность будущих расследований по ситуации в Украине", - отметила Бенсуда.

Она добавила, что двигаясь в направлении следующей стадии относительно ситуации в Украине, в полной мере рассчитывает на поддержку власти Украины, а также одинаково призвала к сотрудничеству все стороны конфликта.

Предварительное расследование по делу "Ситуация в Украине" был открыт 24 апреля 2014 году на основании заявления ad hoc Правительства Украины о признании юрисдикции МУС, к которой впоследствии был присоединен второе заявление Украины, поданную в 2015 году, чтобы охватить возможные преступления, которые, как утверждается , продолжаются на территории Украины в течение всего периода с 20 февраля 2014 года.