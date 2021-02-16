Штурм Капитолия: создадут специальную комиссию для расследования

Будут расследовать штурм Капитолия. Фото: Reuters

В США создадут независимую комиссию для изучения "фактов и причин" штурма Капитолия сторонниками бывшего президента Дональда Трампа.

"Для защиты нашей безопасности следующим шагом будет создание внешней независимой Комиссии, вроде созданной после атак 11 сентября 2001 года, которая будет расследовать и сообщать о фактах и ​​причинах внутреннего террористического нападения 6 января 2021 на Капитолий Соединенных Штатов", - заявила спикерка Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Комиссия будет рассматривать все обстоятельства вмешательства в мирную передачу власти, в частности реагирование правоохранителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенат принял решение об импичменте Трампа

6 января в Вашингтоне произошли беспорядки, приведшие к гибели пяти человек. Согласно отчету полиции Капитолия перед Конгрессом США, правоохранители знали о подготовке к штурму Капитолия за два дня, однако не смогли обеспечить его защиту.