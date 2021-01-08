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пятница, 08 января 2021 00:37

Штурм Капитолия. Байден обратился к американцам

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Штурм Капитолия. Байден обратился к американцам
Байден выступил с речью. Фото: Reuters

Избранный президент США Джо Байден считает участников беспорядков в Капитолии "внутренними террористами". Байден возложил ответственность за это на Дональда Трампа.

"Эти люди, скорее, мятежники или внутренние террористы. Трамп пытался использовать толпу, чтобы были проигнорированы голоса 160 000 000 американцев, которые проголосовали в ноябре", - заявил Байден в своей речи.

Ее транслировал телеканал CNBC в YouTube.

Байден также заявил, что все виновные в столкновениях, в которых погибли несколько человек и десятки пострадали, будут наказаны.

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В среду, 6 января, Конгресс США собрался, чтобы официально объявить Байдена новым лидером страны по итогам подсчета голосов выборщиков.

Заседание прервали сторонники Трампа. Толпы протестующих штурмовали Конгресс и прорвались внутрь.

Во время столкновений погибли 4 человека.

За час до этого Трамп заявлял на митинге о походе на Капитолий.

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