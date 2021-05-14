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пятница, 14 мая 2021 11:27

Студенты сломали приложение и бесплатно принимали пищу в KFC. За это сели в тюрьму

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Студенты сломали приложение и бесплатно принимали пищу в KFC. За это сели в тюрьму
Ресторан сети KFC. Иллюстративное фото / KFC

Группу китайских студентов университета из провинции Цзянсу приговорили к двум с половиной годам тюремного заключения за мошенничество.

Студенты воспользовались лазейками в мобильном приложении сети ресторанов быстрого питания KFC для получения бесплатных обедов и прибыли. Об этом пишет Global Times.

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Студент по фамилии Сюй, который учится в университете в Цзянсу, обнаружил лазейку в мобильном приложении KFC и в аккаунте китайской соцсети WeChat, через которые Введите схемы получать практически бесплатно еду или купоны.

С апреля 2018-го Сюй не только заказывал бесплатную еду для себя, но и продавал блюда и купоны другим, чтобы получить прибыль. Также научил четырех других студентов, как получать бесплатные обеды.

В период с апреля по октябрь 2018 года действия Сюя привели к экономическим убыткам в размере более $9015 шанхайской компании Yum China Holdings Inc., оператора ресторанов KFC в Китае. Экономический ущерб, нанесенный четырьмя другими студентами, составили от $1383 до $7305.

Народный суд района Сюйхой в Шанхае решил, что Сюй должен быть приговорен к двум с половиной годам тюрьмы и штрафу в $933 за мошенничество и применение преступных методов. Остальные четыре обвиняемые по тем же статьям осуждены в тюрьму на срок от 15 месяцев до двух лет и штрафа от $155 до $622.

Дело вызвала бурные дискуссии в китайском сегменте интернета, и многие пользователи задались вопросом, как использование ошибок системы нарушает закон.

Суд в Сюхуа считает, что такие действия похожи на то, как кто-то снимает наличные в банкомате, но берет лишние деньги в неисправном банкомате. В Китае это считают незаконным обогащением. Действия студентов определили как мошенничество, поскольку обманули систему заказа еды.

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Дата
14
мая

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