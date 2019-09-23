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понедельник, 23 сентября 2019 16:14

Студентка мечтает стать обладательницей самых пышных губ в мире
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Студентка из Болгарии 22-летняя Андреа Емилова Иванова сделала более 15 инъекций в губы. Хочет стать обладательницей крупнейших в мире губ.

По словам женщины, такая внешность укрепляет ее веру в свою привлекательность. Ведь именно так мечтала выглядеть с детства, сообщает metro.co.uk.

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Девушка посетила десятки косметических клиник в Софии.

"Мне нравятся мои губы сейчас. Они больше, чем раньше и это делает меня счастливой. Думаю с такими губами, я более симпатичная. В Болгарии сейчас мода на такие губы. Кому я нравилась с меньшими, кому-то из большими. Но мне все равно на мнение других, потому что делаю я это для себя", - говорит она.

По словам Андреа, губы у всех людей разные и имеют индивидуальные ограничения на увеличение.

"Есть определенный объем гиалуроновой кислоты, который могут выдержать губы. Но я не берусь судить, потому что понятие "большой" и "очень большой"- для всех разные", - говорит Андреа.

Студентка отрицает зависимость от наполнителя для губ. Утверждает, что ее внешность уникальна и нигде не скопирована.

"Рада, что вселенная дала мне возможность показать себя людям во всем мире. Хочу передать всем - будьте счастливы и делайте то, что вам нравится".

22-летняя студентка из Боргарии Андреа Емилова Иванова хочет иметь самые губы в мире. Говорит, что мечтала об этом с детства
Фото: Jam Press
22-летняя студентка из Боргарии Андреа Емилова Иванова хочет иметь самые губы в мире. Говорит, что мечтала об этом с детства
22-летняя студентка из Боргарии Андреа Емилова Иванова хочет иметь самые губы в мире. Говорит, что мечтала об этом с детства

28-летняя американка Кристен Снайдер ненавидела отображения, которое видела в зеркале, поэтому начала делали пластические операции.

На хирургов девушка потратила $ 185 тыс.

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