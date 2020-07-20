Студент расстрелял 12 человек в кинотеатре

Джеймс Холмс сидит на первом суде ФОТО: Getty Images

Джеймс Холмс расстрелял 12 человек на премьере фильма "Темный рыцарь возвращается" в кинотеатре в американском Денвере 20 Июля 2012-го. Младшей погибшей было шесть лет. Еще 70 человек пострадали.

24-летний Холмс открыл стрельбу во время показа фильма в полночь. Зашел через выход к парковке. Бросил в зал канистры с бензином. Был одет в противогаз и черную военную форму. Некоторые зрители подумали, что это трюк для премьеры фильма. Холмс сразу же открыл стрельбу по людям. Полиция приехала быстро. Он не сопротивлялся.

На первом суде убийца появился с окрашенным в ярко оранжевый волосами. Казался очень спокойным, не проявлял никаких эмоций.

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За несколько месяцев до трагедии Холмс начал заказывать форму, купил оружие. За год до этого он вступил на нейрохирургию в медицинский университет, но провалил важный экзамен. За месяц до стрельбы психиатр університета заявила охране, что Холмс опасен. Парень угрожал ей.

Холмса приговорили к 12 пожизненным заключениям без права на помилование.

1999 года в городе Колумбина, штат Колорадо, двое подростков открыли огонь по сверстникам. Лишив жизни 12 школьников и учителя, застрелились.