Строительство Северного потока-2 могут задержать на 8 месяцев

Дания не дает разрешение на строительство. Фото: "5 канал"

До 8 месяцев могут отложить проект российского газопровода "Северный поток-2".

Стоимость проекта может подняться на 660 млн евро из-за препятствия в получении необходимых разрешений от Дании, сообщает Reuters со ссылкой на оператора трубопровода.

Российская компания подала две заявки Дании. Первая заявка была предложена более 2-х лет назад. В марте Датское энергетическое агентство запросило экологическую оценку третьего варианта маршрута. Россияне этот запрос назвали попыткой отсрочить завершение проекта.

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Расходы, связанные с новым запросом на третий маршрут, составили более 100 млн евро.

"Задержка проекту приведет к значительным финансовым потерям для Nord Stream 2", - говорится в письме.

Комитет Сената США по международным делам одобрил законопроект, который должен наложить санкции в отношении компаний и лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". Его поддержали 20 из 22 представителей комитета.