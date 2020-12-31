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пятница, 01 января 2021 01:13

Строители нашли античную баню
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В Иордании раскопали древнюю баню
Фото: Reuters
В Иордании раскопали древнюю баню
В Иордании раскопали древнюю баню
В Иордании раскопали древнюю баню
В Иордании раскопали древнюю баню

В столице Иордании Аммане обнаружили руины римских бань.

Их нашли во время проведения дренажных работ, передает Reuters.

Власти приняли решение приостановить работы, чтобы сохранить сооружение. Правительственный комитет вскоре может принять решение о расширении раскопок или о строительстве подземного канала, который отводил бы паводковые воды.

Амман был одним из крупнейших римских городов. В нем была одна из крупнейших бань.

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Муниципальные чиновники уже выразили обеспокоенность тем, что задержка проекта дренажной системы может поднять уровень воды в центре Аммана и снова затопить его зимой.

В древних Помпеях, античном римском городе, погибли в результате извержения вулкана, нашли хорошо сохранившийся прилавок бара, расписанный фресками.

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