Стреляют из лука и носят джинсы - показали мужчин из племени хадза

Племя хадза из Танзании, Восточная Африка, находится на грани исчезновения. Хадза боятся, что их земли захватят соседи - фермеры и владельцы национальных парков, планирующие устроить на этих землях правительство. Если это произойдет, членам племени придется отказаться от своего образа жизни охотников-собирателей.

Охотились на дикобразов, антилоп и бабуинов, собирали дикие корнеплоды хадза в течение 10 тыс. лет. Им придется адаптироваться к западному обществу, если они не найдут способа отстоять права на свои земли. Если их выгонят из этого региона, они потеряют доступ к незагрязненным источникам воды и не смогут охотиться на диких животных, пишет Daily Mail.

Фото: dailymail.co.uk

Хадза осталось чуть больше 1000 человек. Имеют собственный язык. Питаются плодами баобаба. Из них готовят коктейль, вкус которого напоминает цитрусовые. Дикие клубни по вкусу напоминают репу и сельдерей, мясо бабуинов и дикобразов - такое же на вкус, как мясо любого другого животного, говорят.

В прошлом году племя навещал профессор Лондонского королевского колледжа. Он сказал, что у хадза самые здоровые в мире кишечники. Благодаря питанию в их организмах живет широкий спектр полезных пищеварительных бактерий. Из-за того, что много двигаются, им не грозит ожирение или диабет. По 5 часов в день взрослые и дети проводят за собиранием плодов или охотой за дикими животными. Спят хадза в хижинах, построенных из веток и травы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени

Племя из северо-восточной части Индийского штата Нагаланд отказалось от охоты на животных ради сохранения дикой природы. Фотограф Саян Хазра снял серию фотографий о жизни села после искоренения древней традиции. 76-летний Чайиев Жийний был искусным охотником. 2001-го прекратил охотиться. Тогда в племени хонома решили - откажутся от одного из способов добывания пищи, чтобы сохранить природу для будущих поколений.