Стреляют из лука и носят джинсы - показали мужчин из племени хадза

Племя хадза из Танзании, Восточная Африка, находится на грани исчезновения. Хадза боятся, что их земли захватят соседи - фермеры и владельцы национальных парков, планирующие устроить на этих землях правительство. Если это произойдет, членам племени придется отказаться от своего образа жизни охотников-собирателей.
Охотились на дикобразов, антилоп и бабуинов, собирали дикие корнеплоды хадза в течение 10 тыс. лет. Им придется адаптироваться к западному обществу, если они не найдут способа отстоять права на свои земли. Если их выгонят из этого региона, они потеряют доступ к незагрязненным источникам воды и не смогут охотиться на диких животных, пишет Daily Mail.
Хадза осталось чуть больше 1000 человек. Имеют собственный язык. Питаются плодами баобаба. Из них готовят коктейль, вкус которого напоминает цитрусовые. Дикие клубни по вкусу напоминают репу и сельдерей, мясо бабуинов и дикобразов - такое же на вкус, как мясо любого другого животного, говорят.
В прошлом году племя навещал профессор Лондонского королевского колледжа. Он сказал, что у хадза самые здоровые в мире кишечники. Благодаря питанию в их организмах живет широкий спектр полезных пищеварительных бактерий. Из-за того, что много двигаются, им не грозит ожирение или диабет. По 5 часов в день взрослые и дети проводят за собиранием плодов или охотой за дикими животными. Спят хадза в хижинах, построенных из веток и травы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
Племя из северо-восточной части Индийского штата Нагаланд отказалось от охоты на животных ради сохранения дикой природы. Фотограф Саян Хазра снял серию фотографий о жизни села после искоренения древней традиции. 76-летний Чайиев Жийний был искусным охотником. 2001-го прекратил охотиться. Тогда в племени хонома решили - откажутся от одного из способов добывания пищи, чтобы сохранить природу для будущих поколений.
Комментарии