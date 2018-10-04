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четверг, 04 октября 2018 16:48

Стреляют из лука и носят джинсы - показали мужчин из племени хадза
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Племя хадза из Танзании, Восточная Африка, находится на грани исчезновения. Хадза боятся, что их земли захватят соседи - фермеры и владельцы национальных парков, планирующие устроить на этих землях правительство. Если это произойдет, членам племени придется отказаться от своего образа жизни охотников-собирателей.

Охотились на дикобразов, антилоп и бабуинов, собирали дикие корнеплоды хадза в течение 10 тыс. лет. Им придется адаптироваться к западному обществу, если они не найдут способа отстоять права на свои земли. Если их выгонят из этого региона, они потеряют доступ к незагрязненным источникам воды и не смогут охотиться на диких животных, пишет Daily Mail.

Осама, 15 років, готується стріляти однією зі своїх стріл
Фото: dailymail.co.uk
68-летний Алагу несет свой топор, чтобы помочь ей искать мед внутри деревьев
50-летний Гиага несет подобное оружие через плечо
Подростки из племени Хадза сидят у костра и жарят мясо бабуина на озере Эяси на севере Танзании
14-річний Ману, одягнений в сорочку з кольорами ямайського прапора, тримає чотири стріли і цибулю, сидячи на Мертвому дереві в Танзанії

Хадза осталось чуть больше 1000 человек. Имеют собственный язык. Питаются плодами баобаба. Из них готовят коктейль, вкус которого напоминает цитрусовые. Дикие клубни по вкусу напоминают репу и сельдерей, мясо бабуинов и дикобразов - такое же на вкус, как мясо любого другого животного, говорят.

В прошлом году племя навещал профессор Лондонского королевского колледжа. Он сказал, что у хадза самые здоровые в мире кишечники. Благодаря питанию в их организмах живет широкий спектр полезных пищеварительных бактерий. Из-за того, что много двигаются, им не грозит ожирение или диабет. По 5 часов в день взрослые и дети проводят за собиранием плодов или охотой за дикими животными. Спят хадза в хижинах, построенных из веток и травы.

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Племя из северо-восточной части Индийского штата Нагаланд отказалось от охоты на животных ради сохранения дикой природы. Фотограф Саян Хазра снял серию фотографий о жизни села после искоренения древней традиции. 76-летний Чайиев Жийний был искусным охотником. 2001-го прекратил охотиться. Тогда в племени хонома решили - откажутся от одного из способов добывания пищи, чтобы сохранить природу для будущих поколений.

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Дата
04
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