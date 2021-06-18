Стрелок устроил "охоту" на прохожих: за 90 мин. обстрелял людей в нескольких городах

Мужчина обстрелял прохожих. Фото: zikua

Житель США в течение 90 мин. Устроил по меньшей мере восемь стрельб в нескольких городах штата Аризона.

Об этом сообщило издание ABC15 со ссылкой на данные полиции.

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В результате стрельбы один человек погиб, еще 12 получили ранения. Не все пострадали от выстрелов. Девять человек получили раны от осколков стекла.

Мужчина открывал огонь из своего автомобиля на территории городов Глендейл, Пеория и сюрпрайз в округе Марикопа. Также он стрелял на автострадах региона Вест Вэлли.

Вероятного преступника арестовали. Правоохранители считают, что он действовал один. В машине подозреваемого нашли оружие.

В американском штате Мэриленд неизвестные открыли огонь в сторону прохожих в одном из кварталов города Балтимор. Один человек погиб, еще пятеро находятся в больнице в критическом состоянии.