Стрельба в Москве: в квартире мужчины нашли флаг и значок пропутинского движения

У мужчины нашли значок и флаг пропутинского движения. Фото: скриншот

В квартире 39-летнего россиянина Евгения Манюрова, который начал стрельбу в московской приемной ФСБ 19 декабря, нашли флаг Национально-освободительного движения и значок организации.

Российские националисты выступают за национальный курс и неоднократно были замечены в избиениях ЛГБТ-активистов, оппозиционеров и других противников курса Кремля, об этом пишут российские СМИ.

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В СМИ движение связывают с президентом России Владимиром Путиным. Некоторые из участников Национально-освободительного движения активно участвуют в политической жизни государства, в частности - баллотировались на выборах в Госдуму РФ.

С марта 2019-го представители движения собирают подписи за проведение референдума по изменению российской конституции. Инициатива заключается в отмене приоритета международного права перед законами РФ, отмена запрета государственной идеологии, расследование событий распада СССР.

Умер второй сотрудник ФСБ, ранили при стрельбе на Лубянке в Москве. Мужчину госпитализировали, но спасти его жизнь не удалось, сообщает следственный комитет России.