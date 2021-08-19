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пятница, 20 августа 2021 07:05

Страны Варшавского договора вошли в Чехословакию

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Страны Варшавского договора вошли в Чехословакию
Страны Варшавского договора вошли в Чехословакию В ночь на 20 августа 1968-го примерно 200 тыс. солдат Варшавского договора и 5000 танков вторглись в Чехословакию, чтобы подавить "Пражскую весну" - краткий период либерализации в коммунистической стране. Просоветские силы захватили контроль над демократической Чехословакией в 1948 году. Советский лидер Иосиф Сталин навязал свою волю лидерам Чехословакии, и страна управлялась как сатели СССР до 1964 года, когда началась постепенная тенденция к либерализации. Однако скромных экономических реформ чехословакам было недостаточно, и с 1966-го студенты и интеллектуалы начали агитировать за изменения. Проблемы первого секретаря Антонина Новотны усугублялись противодействием словацких лидеров Александра Дубчека и Густава Гусака, которые обвинили центральное правительство в том, что там доминируют чехи. В январе 1968-го Новотного на посту первого секретаря сменил Дубчек. Он призвал общественность выразить поддержку его реформам. Реакция была ошеломляющей, и руководство взяли на себя реформаторы. В апреле новое руководство представило "Программу действий", обещающую демократические выборы, большую автономию Словакии, свободу слова и религии, отмену цензуры, отмену ограничений на поездки, крупные реформы. Дубчек заявил, что предлагает "социализм с человеческим лицом". Чехословацкая общественность радостно встретила реформы. В конце июня вышла популярная петиция "Две тысячи слов", призывающая к еще более быстрому продвижению к демократии. СССР и его сателлитов обеспокоило то, что мог настать крах коммунизма в Чехословакии. Советский лидер Леонид Брежнев предупредил Дубчека о надобности прекращения реформ, но того воодушевила его популярность, и он отверг эти угрозы. Дубчек отказался от участия в специальной встрече стран Варшавского договора в июле, но 2 августа согласился встретиться с Брежневым в словацком городе Черны. Понимания там он не достиг. В ночь на 20 августа почти 200 тыс советских, восточногерманских, польских, венгерских и болгарских войск вторглись в Чехословакию. Это стало крупнейшим развертыванием военной силы в Европе со времен окончания Второй мировой войны. Вооруженное сопротивление было незначительным, но протестующие немедленно вышли на улицы страны. В Праге войска двинулись, чтобы захватить теле- и радиостанции. На "Радио Прага" журналисты отказались отдавать станцию, и около 20 человек убили до того, как ее захватили. Дубчека и других руководителей задержали и доставили в Москву. На улицах продолжались массовые демонстрации, и более 100 демонстрантов застрелили. Многие иностранные государства, включая Китай, Югославию и Румынию, осудили вторжение, но никаких международных действий не приняли. Большая часть элиты Чехословакии бежала на Запад. 27 августа Дубчек вернулся в Прагу и эмоционально заявил, что согласился свернуть реформы. Жесткие коммунисты заняли позиции в его правительстве. После того, как в апреле 1969 года вспыхнули новые антисоветские беспорядки, его отстранили от должности и заменили Густавом Гусаком, "реалистом", который был готов работать с СССР. Позднее Дубчека исключили из партии и назначили лесным инспектором в Братиславе. В 1989-м, когда в Восточной Европе рухнули коммунистические правительства, Прага снова стала ареной демонстраций за демократические реформы. В декабре 1989-го правительство Гусака уступило требованиям создания многопартийного парламента. Гусак ушел в отставку, и впервые за почти 20 лет Дубчек вернулся в политику в качестве председателя нового парламента, который впоследствии избрал драматурга и бывшего диссидента Вацлава Гавела президентом Чехословакии. Советский танк на улицах Праги / Kafkadesk

В ночь на 20 августа 1968-го примерно 200 тыс. солдат Варшавского договора и 5000 танков вторглись в Чехословакию, чтобы подавить "Пражскую весну" - краткий период либерализации в коммунистической стране.

Просоветские силы захватили контроль над демократической Чехословакией в 1948 году. Советский лидер Иосиф Сталин навязал свою волю лидерам Чехословакии, и страна управлялась как сатели СССР до 1964 года, когда началась постепенная тенденция к либерализации. Однако скромных экономических реформ чехословакам было недостаточно, и с 1966-го студенты и интеллектуалы начали агитировать за изменения. Проблемы первого секретаря Антонина Новотны усугублялись противодействием словацких лидеров Александра Дубчека и и, которые обвинили центральное правительство в том, что там доминируют чехи.

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В январе 1968-го Новотного на посту первого секретаря сменил Дубчек. Он призвал общественность выразить поддержку его реформам. Реакция была ошеломляющей, и руководство взяли на себя реформаторы.

В апреле новое руководство представило "Программу действий", обещающую демократические выборы, большую автономию Словакии, свободу слова и религии, отмену цензуры, отмену ограничений на поездки, крупные реформы. Дубчек заявил, что предлагает "социализм с человеческим лицом". Чехословацкая общественность радостно встретила реформы. В конце июня вышла популярная петиция "Две тысячи слов", призывающая к еще более быстрому продвижению к демократии. СССР и его сателлитов обеспокоило то, что мог настать крах коммунизма в Чехословакии.

Советский лидер Леонид Брежнев предупредил Дубчека о надобности прекращения реформ, но того воодушевила его популярность, и он отверг эти угрозы. Дубчек отказался от участия в специальной встрече стран Варшавского договора в июле, но 2 августа согласился встретиться с Брежневым в словацком городе Черны. Понимания там он не достиг.

В ночь на 20 августа почти 200 тыс советских, восточногерманских, польских, венгерских и болгарских войск вторглись в Чехословакию. Это стало крупнейшим развертыванием военной силы в Европе со времен окончания Второй мировой войны. Вооруженное сопротивление было незначительным, но протестующие немедленно вышли на улицы страны. В Праге войска двинулись, чтобы захватить теле- и радиостанции. На "Радио Прага" журналисты отказались отдавать станцию, и около 20 человек убили до того, как ее захватили.

Дубчека и других руководителей задержали и доставили в Москву. На улицах продолжались массовые демонстрации, и более 100 демонстрантов застрелили. Многие иностранные государства, включая Китай, Югославию и Румынию, осудили вторжение, но никаких международных действий не приняли. Большая часть элиты Чехословакии бежала на Запад.

27 августа Дубчек вернулся в Прагу и эмоционально заявил, что согласился свернуть реформы. Жесткие коммунисты заняли позиции в его правительстве. После того, как в апреле 1969 года вспыхнули новые антисоветские беспорядки, его отстранили от должности и заменили Густавом Гусаком, "реалистом", который был готов работать с СССР. Позднее Дубчека исключили из партии и назначили лесным инспектором в Братиславе.

В 1989-м, когда в Восточной Европе рухнули коммунистические правительства, Прага снова стала ареной демонстраций за демократические реформы. В декабре 1989-го правительство Гусака уступило требованиям создания многопартийного парламента. Гусак ушел в отставку, и впервые за почти 20 лет Дубчек вернулся в политику в качестве председателя нового парламента, который впоследствии избрал драматурга и бывшего диссидента Вацлава Гавела президентом Чехословакии.


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Дата
20
августа

Страны Варшавского договора вошли в Чехословакию

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