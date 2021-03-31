Страны НАТО 10 раз за день поднимали истребители из-за российских самолетов

Российский бомбардировщик Ту-160 / Wikipedia

Истребители НАТО поднимались в воздух 10 раз, чтобы перехватить необычно большое количество российских военных самолетов в небе над Европой и Северной Атлантикой.

Великобритания подняла истребители "Тайфун". Бельгия, Норвегия, Италия, Румыния, Болгария и Турция таже подняли истребители для защиты воздушного пространства НАТО. Об этом пишет Daily Mail.

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6 групп российских самолетов были перехвачены в течение 6 часов. НАТО предупредило, что российские самолеты летят вне зоны видимости и представляют опасность для гражданской авиации.

В НАТО заявили, что среди российских самолетов были бомбардировщики Ту-95 "Медведь", которые были замечены у берегов Норвегии. Эти 2 самолета были перехвачены норвежскими F-16, но продолжали лететь на юг над Бельгией и Великобританией, что заставило обе страны поднять свои истребители. Позже ВВС Норвегии перехватили 2 российских бомбардировщика Ту-160 над международными водами.

Южнее российские самолеты попали на радары НАТО над Черным морем, что побудило Румынию и Болгарию поднять истребители. Были задействованы также итальянские истребители, перехватили российский морской патрульный самолет Ил-38.

По словам бригадного генерала НАТО Эндрю Хансена, операции Альянса были организованы из центров управления в Германии и Испании. Он предупредил Москву, что операции показали готовность и способность Альянса охранять небо союзников 24 часа в сутки. В НАТО заявили, что необычная активность в небе является потенциальной опасностью для гражданских самолетов.