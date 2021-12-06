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понедельник, 06 декабря 2021 11:30

Страны ЕС в 2020 потратили рекордную сумму на оборону

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Страны ЕС в 2020 потратили рекордную сумму на оборону
Страны ЕС тратят больше денег на собственные проекты. Фото: Reuters

За весь 2020 год страны Европейского Союза потратили рекордную сумму на свою оборону — €200 млрд. Это на 5,6% больше, чем в 2019 году.

Об этом сообщает Reuters.

Также отмечается, что страны стали меньше инвестировать в общие проекты.

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Данные расходы на оборону составляют около 1,5% общего бюджета стран ЕС, тогда как необходимый минимум оборонных расходов для членов НАТО составляет 2%.

Евросоюз выделит на обустройство границы Украины с Беларусью €1,4 млн. В течение нескольких месяцев сумма помощи будет увеличена.

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