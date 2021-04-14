Страны ЕС официально договорились о введении Covid-паспортов

ЕС договорились о подготовке паспортов вакцинации. Фото: tourprom

14 апреля страны Европейского Союза официально договорились о введении Covid-паспортов для путешествий.

Это станет шагом к восстановлению поездок заграницу, пишет Reuters.

Паспорта вакцинации позволят вакцинированным, тем, кто оправился от коронавируса, или людям с негативными результатами тестов на Covid-19 путешествовать в пределах ЕС.

Запуск сертификатов планируют подготовить к лету. В процессе подготовки принимают участие 27 стран-участниц ЕС.

Европарламент еще должен дать согласие на это предложение и согласовать свою позицию по паспортам в апреле. Окончательные переговоры между законодателями, представителями стран и исполнительным органом ЕС начнутся в мае.

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Соглашение между членами ЕС включает в себя положение против дискриминации тех, кто не желает или не может получить вакцину от коронавируса. Таким людям разрешено сдать тест на Covid-19 и путешествовать при условии отрицательного результата.

ЕС планирует признавать только одобренные на своих территориях препараты, однако отдельные страны могут выдавать сертификаты, включающие российскую вакцину "Спутник V" или китайскую Sinovac.

Пациентам после прививки будут выдавать свидетельство о вакцинации. Оно будет в бумажном или электронном виде.