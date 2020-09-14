Страну возглавит близкий соратник действующего премьера

Йошихиде Суга / Reuters

Новым премьером Японии наиболее вероятно станет Йошихиде Суга. Это близкий соратник действующего главы государства Синдзо Абэ. Абэ объявил об отставке по состоянию здоровья. Суга выбрали главой правящей Либерально-демократической партии.

О предстоящей отставке с поста премьера Абэ объявил в прошлом месяце. Он объяснил, что не может из-за болезни полноценно выполнять свои задачи и попросил прощения у японского народа, что не смог добыть своего срока на посту. Об этом пишет ВВС.

В течение восьми лет правления Синдзо Абэ Суга выполнял функции секретаря кабинета японского премьера. Голосование за назначение нового премьера должно быть в среду, 16 сентября.

Правящая Либерально-демократическая партия имеет большинство в нижней палате парламента.

71-летний Суга был фаворитом внутрипартийных выборов. Он декларировал продолжение политики Абэ, так называемой "абеномики". Ее цель - восстановление экономики страны, несмотря на последствия пандемии коронавируса. Суга, очевидно, будет руководить страной до выборов в сентябре 2021-го.

Суга родился в семье фермеров. Ветеран политики с репутацией эффективного и практического чиновника. Его лозунгом в течение последнего месяца было: "Самопомощь, взаимопомощь и общественная помощь".