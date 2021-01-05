Страна ввела тотальный цифровой контроль за населением

Приложение TraceTogether / CNN

Сингапур признал, что данные из программы отслеживания контактов Covid-19 могут быть доступны полиции. Власть отменила предыдущие гарантии конфиденциальности.

Официальные лица ранее отрицали, что данные будут использовать для чего-то, кроме отслеживания больных на коронавирус. Но в понедельник парламент сообщил, что информацию также могут использовать с целью уголовного преследования преступников. Об этом пишет CNN.

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Около 80% жителей острова зарегистрированы в программе TraceTogether, которую используют для отслеживания потенциально больных на коронавирус. Добровольное участие в программе увеличилось после того, как власти объявили, что наличие программы в стране вскоре потребуется для доступа ко всему - от супермаркета до места работы.

Программа TraceTogether - приложение для смартфона или устройство, которое работает через Bluetooth и отслеживает, с кем вы контактировали. Если кто-то имеет положительный результат на коронавирус, то программа позволяет быстро связаться с кем-либо, с кем контактировал зараженный. Это вызвало опасения относительно конфиденциальности. Чтобы побудить людей зарегистрироваться, власти пообещали, что данные никогда не будут использовать для других целей.

Но сейчас глава МВД Десмонд Тан заявил, что полиция тоже может использовать их в целях уголовных расследований. Согласно обновили также соглашение о конфиденциальности на сайте TraceTogether: "Уголовно-процессуальный кодекс применяется ко всем данным, находящимся под юрисдикцией Сингапура".

Глава МИД страны Вивиан Балакришнан пояснил, что данные TraceTogether будут использовать только в случаях серьезных уголовных преступлений. Так же, как расследование таких дел дает правоохранителям доступ к сведениям телефонных разговоров, места нахождения абонентов или банковских записей. Сейчас их только раз использовали для расследования убийства.

Эти заявления вызвали возмущение части сингапурцев. Некоторые писали в соцсетях, что удалили приложение. Однако его отсутствие теперь может изрядно осложнить жизнь. Население Сингапура - 5,6 млн человек.