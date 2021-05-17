Страна ввела "паспорта вакцинации"

"Паспорт вакцинации" NHS / Getty Images

В понедельник, 17 мая, Великобритания ввела зарубежные "паспорта вакцинации" в виде приложения для смартфонов и планшетов.

Теперь британцы, которые выезжают за границу, могут предъявлять сертификаты о получении обеих доз вакцины против Covid-19 в электронном виде. Об этом пишет "Новинарня" со ссылкой на Daily Mail.

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Приложение можно было использовать для запроса повторных лекарственных рецептов, регистрации назначений к врачу и просмотра медицинских карточек.

Депутаты и защитники права на конфиденциальность высказывали опасения, что любая похожая система может быть дискриминационной и нарушать права анонимности человека.

В то же время в Англии, Уэльсе и в большей части Шотландии с 17 мая ослабили ограничения, введенные в связи с пандемией.