Страна впервые внедряет Covid-паспорта для поездок

Франция испытывает Covid-паспорта на авиаперелетах. Фото: Reuters

Первой в Европе Covid-паспорта для поездок запускает Франция.

Это первый случай цифрового зеленого пропуска. К середине июня его планируют распространить на весь Евросоюз, сообщает Politico.

Билет будет работать через приложение TousAntiCovid. Его загрузили уже около 15 млн человек. В нем отображаются ПЦР тесты и тесты на антиген. Включает сертификаты о прививках.

Приложение испытают на рейсах Air France и Air Corsica к Аяччо на Корсике на этой неделе. Затем будут использовать на рейсах французским иностранных департаментов.

В течение двух недель Франция надеется протестировать приложение с соседними странами ЕС.

Эта система поможет предотвратить подделку тестов. Но TousAntiCovid не позволит получить доступ к ресторанам и магазинам во Франции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хорватия изменила правила въезда для туристов

Также создадут бумажную версию для граждан, не имеющих программы TousAntiCovid.

На пасхальные праздники увеличивается спрос на пассажирские перевозки, потому Укрзализныця уже начала назначать дополнительные поезда. Это позволит избежать скоплений в поездах и на вокзалах.