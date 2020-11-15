Сторонники Трампа вышли на митинг в Вашингтоне: протесты переросли в кровавые столкновения

Тысячи сторонников и противников Дональда Трампа вышли на митинг в Вашингтоне. Фото: скриншот с видео

В Вашингтоне 14 ноября состоялся масштабный митинг в поддержку кандидата в президенты США Дональда Трампа. Участники акции вступили в уличные столкновения с сторонником его конкурента Джо Байдена.

Десятки тысяч сторонников Трампа призвали его не признавать своего поражения на выборах. Сам Трамп появился на митинге только мимолетно - его кортеж проехал рядом с митингующими, сообщает Fox News.

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Отмечается, что на акцию вышли и противники Трампа. Последние называли его "неудачником" и высмеивали попытки обжаловать результаты выборов. Между сторонниками и противниками кандидата возникли столкновения, которые прекращала полиция.

По данным полиции, на акции было задержано не менее 20 человек. В ходе столкновений один из демонстрантов получил ножевое ранение. Также пострадали два сотрудника полиции. Задержанным были предъявлены различные обвинения, в том числе за нападение и хранение оружия.

Президент США Дональд Трамп готов оставить свой пост при условии, что "каждый законный голос будет засчитан и каждый незаконный голос - исключен" из результатов выборов.