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четверг, 11 октября 2018 13:55

Шторм ревел, как реактивный двигатель - стихийные бедствия накрыли ночью Землю

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Автор: americaneye.al
  Ураган, циклон, несколько землетрясений произошли на Земле за одну ночь
Ураган, циклон, несколько землетрясений произошли на Земле за одну ночь

За одну ночь мир пережил серию разрушительных стихий. Ураган, ряд землетрясений, циклон. В ночь с 10 на 11 октября жители отдельных регионов США, Индонезии, Папуа Новой-Гвинеи и Индии остались без света, связи, транспортного сообщения. Разрушенны дома и есть погибшие.

Ураган в США

В среду вечером, 10 октября, на американский штат Флорида обрушился самый мощный за последние полвека ураган под названий "Майкл". Национальный центр ураганов сообщил, что скорость ветра внутри урагана достигала 245 км/ч. "Майкл" причислили к ураганам четвертой категории из 5 возможных, пишет The Telegraph.

Усиленный аномально теплыми водами Мексиканского залива 4-балльный шторм обрушился на городок Мексика-Бич. Он один из многих курортов, расположенных в Панхендли-прибрежной зоне штата Флорида протяженностью 300 км.

Здесь шторм убил одного человека, разрушил дома, затопил улицы.

Далее он пошел на юг соседнего штата Джорджиа. Там его сила ослабла до 3 баллов. Позже сообщили, что ураган стих до 1-бального уровня.

Вэнс Бью, 29 лет, со своей матерью во время шторма были в своем 1-этажный деревянном доме. На него упала сосна и пробила дыру в крыше.

"Рев шторма звучал, как реактивный двигатель самолета. Уши заложила из-за очень низкого давления. Это было ужасно, честно", - рассказал Вэнс.

"Боже мой, это страшно. Такого я не ожидал, - сказал Билл Маннинг, 63-летний мужчина из городка Панама-Сити. - Панама-Сити, даже не знаю. Что от тебя останется".

"Майкл" стал четвертым самым сильным ураганом за всю историю США.

Землетрясение в Индонезии

В среду, 10 октября, в 40 км на северо-восток от города Сумранянара на индонезийском острове Ява произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 6,0.
Власти сообщили о минимум 3 погибших. Повреждены десятки домов.

Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее

В ночь на четверг, 11 октября, возле Папуа-Новой Гвинеи произошла серия землетрясений. Магнитуда первых мощнейших подземных толчков составила 7,0, сообщила Геологическая служба США. Позже произошли еще 3 землетрясения. Информации о разрушениях и жертвах нет.

Автор: tsn.ua
  Фото снятое после землетрясения в Папуа-Новой Гвинее в феврале 2018
Фото снятое после землетрясения в Папуа-Новой Гвинее в феврале 2018

Циклон Титли в Индии

Около 300 тыс. людей эвакуировали из штата Одиша в Индии из-за циклона Титли. Очень тяжелый циклонический шторм - так охарактеризовали его спициалисты.

"Циклон движется со скоростью 107 км/ч. Может вызвать сильные дожди и разрушения", - сообщили власти региона. Отменили железнодорожные рейсы. Все школы, колледжи и развлекательные центры региона закрыли.

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Сегодня утром стало известно о 8 погибших. В регионе нет света, связи. Несколько прибрежных сел отрезаны от материка из-за затопления дорог.

Ученые говорят - это только начало

Ученые Колорадского университета в Боулдере, США, изучили данные о сейсмической активности Земли за последние 100 лет. Они определили, что наибольшее количество землетрясений происходит на Земле в периоды, когда она замедляет свое движение. В такие отрезки времени землетрясения магнитудой минимум 7 баллов происходят на 25% чаще.

"Начиная с 2018-го, Земля замедлит свое движение. А это значит, что можно ждать по 20 землетрясений в год", - объяснил Роджер Билхэм, один из авторов исследования.

15 сентября 2018-го ураган "Флоренс" накрыл штаты Северная и Южная Каролина в США. Вследствие непогоды погибли 4 человека, среди них мать с маленьким ребенком. Сейчас сила ветра ослабла, "Флоренс" классифицируют как тропический шторм.

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Дата
11
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