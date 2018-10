Шторм ревел, как реактивный двигатель - стихийные бедствия накрыли ночью Землю

За одну ночь мир пережил серию разрушительных стихий. Ураган, ряд землетрясений, циклон. В ночь с 10 на 11 октября жители отдельных регионов США, Индонезии, Папуа Новой-Гвинеи и Индии остались без света, связи, транспортного сообщения. Разрушенны дома и есть погибшие.

В среду вечером, 10 октября, на американский штат Флорида обрушился самый мощный за последние полвека ураган под названий "Майкл". Национальный центр ураганов сообщил, что скорость ветра внутри урагана достигала 245 км/ч. "Майкл" причислили к ураганам четвертой категории из 5 возможных, пишет The Telegraph.

Усиленный аномально теплыми водами Мексиканского залива 4-балльный шторм обрушился на городок Мексика-Бич. Он один из многих курортов, расположенных в Панхендли-прибрежной зоне штата Флорида протяженностью 300 км.

Здесь шторм убил одного человека, разрушил дома, затопил улицы.

VIDEO: Mexico Beach, Florida has been devastated by #HurricaneMichael , with many homes destroyed and storm surge up to roof level. #Michael #flwx #ExtremeWeather

Credit: talarico.tessa pic.twitter.com/3lSjWpdQ0Y