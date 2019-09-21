Шторм Имельда: Техас ушел под воду, есть жертвы

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В американском Техасе продолжается тропический шторм Имельда. Штат накрыли сильные паводки. Из-за непогоды погибли по меньшей мере пять человек. Парализованы дороги, аэропорты и работа местных школ.

Спасатели спасли более тысячи человек и эвакуировали их в приюты, пишет 24 канал.

Среди жертв - 19-летний парень, который получил поражение электрическим током и утонул, пытаясь спасти коня. Еще один человек в возрасте 40-50 лет утонул, когда хотел проехать микроавтобусом вблизи аэропорта Буша в Хьюстоне. Там паводковые воды достигли 2,5 метра глубины.

Наводнения накрыли немало населенных пунктов. Кое-где вода достигает рекордного уровня, полностью затапливает автомобили и подтапливает дома. Люди передвигаются по улицам на надувных лодках.

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Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил режим чрезвычайной ситуации в 13 округах штате.

Из-за мощных смерчи и ливни объявили штормовое предупреждение на Кубани, Россия. Скорость ветра составляла 25 м/с. Более 300 отдыхающих эвакуировали из детского лагеря в городах Славянск-на-Кубани