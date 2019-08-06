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вторник, 06 августа 2019 11:29

Из-за мощных смерчей и дождей эвакуируют людей

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Из-за мощных смерчей и дождей эвакуируют людей
В России за стихийного бедствия эвакуируют людей. Фото: pikabu.ru

Из-за мощных смерчи и ливни объявили штормовое предупреждение на Кубани, Россия. Скорость ветра составляла 25 м/с.

Более 300 отдыхающих эвакуировали из детского лагеря в городах Славянск-на-Кубани, пишет obozrevatel.com.

Затопило города Геленджик и Крымск.

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"Мы отдыхали в станице Голубицкая в палаточном лагере. И в последний день еле сбежали от страшной грозы. Утром в воскресенье резко подул сильный ветер, одну из палаток начало относить в море. Мы быстро собрали вещи, спрятали их в другой шатер и здесь хлынул ливень небывалой силы", - говорит жительница Краснодара.

В российском городе Тулун Иркутской области сильный паводок вызвал прорыв дамбы, в результате чего погибли 2 человека и пропали без вести 8-летний ребенок и 86-летний мужчина.

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