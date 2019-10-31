Столтенберг рассказал об участии Украины в тренировочной миссии в Ираке

Столтенберг поблагодарил Украину за партнерство с НАТО. Фото: СтопКор

Украина готова принять участие в тренировочной миссии НАТО в Ираке для борьбы с терроризмом.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал об этом на совместной пресс конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским после заседания Комиссии Украина - НАТО в Киеве, передает ТСН.

Столтенберг назвал замечательной встречу с Зеленским.

"Украина среди наших ближайших партнеров и мы ценим ваш вклад в евроатлантическую безопасность, ваши военные служат в Афганистане и в Косово, и вы являетесь частью Сил реагирования НАТО. И я также знаю, что вы готовитесь сделать вклад в тренировочную миссию НАТО в Ираке, где мы вместе боремся с терроризмом", - заявил Столтенберг.

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Добавил, что НАТО высоко ценит партнерство с Украиной.

30 октября на приглашение украинской власти с визитом в Украину прибыл Североатлантический совет НАТО. Визит начался в Одессе. 31-го генеральный секретарь НАТО и послы стран-членов Альянса находятся в Киеве.