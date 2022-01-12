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среда, 12 января 2022 09:50

Столько еще не было: Covid-19 "скосил" рекордное количество людей

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Столько еще не было: Covid-19 &quot;скосил&quot; рекордное количество людей
В более 15 млн человек в мире диагностировали Covid-10 на прошлой неделе. Это рекордное количество заболевших. Фото: pixabay.com

На прошлой неделе, с 3 по 9 января, в мире коронавирус обнаружили в более 15 млн человек.

Это рекорд за все время пандемии, говорится в материалах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За этот период количество заболевших выросло на 55%. Смертность при этом осталась почти на прежнем уровне.

"На 9 января зарегистрировали более 304 млн подтвержденных случаев заболевания и более 5,4 млн случаев смерти", - отметили в сообщении.

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Увеличение случаев заражения началось в мире из-за распространения нового штамма Оmicron, который считается более заразным.

Об увеличении количества инфицированных сообщили пять из шести регионов ВОЗ. Только в Африке зафиксировали понижение на 11%. Регион Юго-Восточной Азии сообщил о наибольшем увеличении числа новых случаев на прошлой неделе - 418%.

Далее следует регион западной части Тихого океана - 122%. При этом количество летальных исходов значительно возросло в Африке (на 84%) и Америке (на 26%), в то время как в Европе смертность снизилась на 10%, в Юго-Восточной Азии на 6%, а в Восточном Средиземноморье на 11%.

За прошедшие сутки, 11 января, в Украине зафиксировали 7117 новых подтвержденных случаев коронавируса. Среди новых заболевших - 409 детей и 160 медработников. За минувшие сутки госпитализировали 1898 человек. 193 больных скончались. Выздоровели 8077 человек.

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12
января

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