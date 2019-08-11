Столкновения в Иерусалиме: на Храмовой горе пострадали более 60 человек

В Иерусалиме произошли столкновения между израильскими полицейскими и мусульманами.

На Храмовой горе в Иерусалиме между израильскими полицейскими и мусульманами произошли столкновения.

Пострадал 61 палестинец, 15 из них были доставлены в больницу, передает dw.com.

Четверо полицейских были травмированы от камней и других предметов, которые бросали в них палестинцы.

В этом году 11 августа, день национального траура по разрушенному Храму, который отмечают евреи, совпал с мусульманским праздником Курбан-байрам (Ид аль-Адха). Чтобы избежать беспорядков, полиция запретила вход на гору для евреев и туристов.

На праздничную службу в мечети Аль-Акса на Храмовой горе пришли тысячи мусульман. В то же время на входе на Храмовую гору собралась толпа иудеев. Среди палестинцев стали распространяться сообщения о том, что евреев пропускают вопреки запрету.

В результате мусульмане начали протестовать, полиции пришлось применить светошумовые гранаты.

Храмовая гора, священное место для евреев и мусульман, находится в восточной части Иерусалима и остается предметом спора. Летом 2017 года, после очередного террористического нападения с летальным исходом, Израиль установил на Храмовой горе металлоискатели, что привело к столкновениям с новыми жертвами. После того, как в результате беспорядков погибли четыре палестинцы и несколько сотен получили ранения, израильские власти демонтировали устройства.