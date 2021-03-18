Штаты будут идти на жесткие меры против РФ – эксперт

Вашингтон не надто поспішає з новими санкціями проти Москви, бо хоче переконатися, чи вони реально працюватимуть. pixabay.com

США готовят новые санкции против России. Доклад американской разведки – иллюстрация того, почему Вашингтон должен идти на жесткие меры против Москвы. Об этом Gazeta.ua рассказал эксперт-американист Владимир Дубовик.

В докладе американской разведки говорится, что президент России Владимир Путин уполномочил свои разведывательные службы распространять дезинформацию о президенте США Джо Байдена, чтобы повысить шансы на победу Дональда Трампа на выборах. Почему этот доклад появился именно сейчас?

– Раньше этот доклад не мог появиться, потому что в национальной разведке сидели люди, назначенные Трампом. Байден, наверное, решил подождать и не выставлять такие данные на второй-третий день после инаугурации. Тем более что США готовят новые санкции против России. Теперь это хорошая иллюстрация того, почему Америка должна идти на жесткие меры против Москвы.

Какие санкции готовят Штаты против России?

– Санкции готовятся за кибератаки, шпионаж. Скорее всего, будут санкции и из-за отравления – за нарушение конвенции против химического оружия. К этому, конечно, прибавится и вмешательство России в американский политический процесс. Все это было хорошо известно и раньше, но из-за того, что была обнародована новая информация относительно вмешательства России, будут готовить новый пакет. Возможно, будут и отдельные санкции. Вашингтон не слишком спешит, потому что хочет убедиться, будут ли ограничения реально работать. Не думаю, что они будут системные и жесткие, но, без сомнения, последуют запреты на въезд, невыдачи виз, блокировка счетов в банках. Эти санкции в отношении отдельных лиц вряд ли будут эффективными, но это, безусловно, будет правильное направление действий.

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В отчете сказано, что Путин "контролировал деятельность украинского нардепа Андрея Деркача, который сыграл большую роль в деятельности России относительно влияния на выборы". Офис нашего генпрокурора открыл дело о возможной госизмене Деркача. По вашему мнению, ускорят ли расследование? Будет ли Деркач наказан?

– В Украине есть политики, которые работают на стороне России, выступая против одного кандидата в президенты США и поддерживая другого. Это волнует Вашингтон, еще предыдущая администрация ввела санкции против Деркача и Дубинского – за неделю до смены власти. Нынешняя власть будет двигаться в том же направлении и ожидает соответствующих мер от Украины. Если уже американцы узнали, что эти люди делали что-то неправомерное, то и с украинской стороны должна быть соответствующая реакция. Ее отсутствие на обнародованные американцами данные удивила бы Вашингтон.

Возможно, будут вводиться новые санкции против других агентов Кремля в Украине?

– Эти агенты не будут раскрывать себя полностью. Собственно, сначала нужно определить, кто именно является агентом, а потом уже вводить санкции. Думаю, предыдущих шагов было достаточно. Это был сигнал из Вашингтона украинской власти, что надо что-то делать.

Будут ли США во главе с президентом Байденом активнее помогать Украине в противостоянии с РФ?

– Нет сомнений, что американская поддержка сохранится. Есть соответствующие заявления и действия со стороны США, поэтому волноваться о судьбе американской поддержки не стоит.

Джо Байден дал утвердительный ответ на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей. Он заявил, что президент РФ заплатит свою цену за то, что вмешался в выборы в Штатах.